Der Woltemade-Hype-Train gerät ins Stocken

„Das schönste Jahr meines Lebens“, war 2025 laut eigener Aussage für Nick Woltemade.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Schnelldurchlauf: Durchbruch beim VfB Stuttgart, Pokalsieg inklusive Tor im Finale, Länderspieldebüt, U21-Vizeuropameister und -Torschützenkönig, Bayern-Theater, 85-Millionen-Wechsel, vier Tore in den ersten fünf Premier League-Spielen, wichtige Treffer auf dem Weg zur deutschen WM-Quali, Fanliebling bei Newcastle United.

Doch 2026 läuft es noch so gar nicht rund für den 1,98-Schlaks. Seit acht Spielen ist Woltemade torlos. Mehr noch: Seinen sicher geglaubten Stammplatz bei den Magpies ist er gerade los. Der 23-Jährige muss sich seit Wochen mit Yoane Wissa (29) im Sturmzentrum abwechseln. Mit beiden Angreifern zusammen begann Eddie Howe erst einmal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkurrenz belebt das Geschäft

Für den Trainer ist der Konkurrenzkampf der teuren Sommerneuzugänge (Wissa kam für 58 Millionen vom FC Brentford) kein Problem. Auf der heutigen Pressekonferenz merkt Howe an: „Man wünscht sich immer, dass das ganze Team, nicht nur die beiden, spürt, dass eine schlechte Leistung den Platz im Team kosten kann.“

Beim jüngsten 3:0-Sieg in der Champions League begann Wissa und traf zur Führung. Entsprechend dürfte der Kongolese auch am Sonntag gegen Aston Villa (15 Uhr) wieder den Vorzug vor Woltemade erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diesen sollte man angesichts seiner körperlichen Präsenz und Kombinationsstärke ohnehin nicht allein an Toren messen darf. Das weiß auch Howe, der vor knapp einer Woche noch lobte: „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Einstellung, wie er sich eingelebt hat und wie er sich verhalten hat. Er ist außerdem ein echter Teamplayer, und das sollte man nicht vergessen.“

Unbekanntes Pensum für Woltemade

Ebenfalls ein Knackpunkt: Woltemade muss in dieser Saison zum ersten Mal in seiner Karriere ein Pensum mit zahlreichen englischen Wochen abspulen. Zwar wirkt der Rechtsfuß austrainiert, alle drei Tage die nötige Frische im Kopf zu haben, muss man sich aber wohl ebenfalls erst aneignen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund zur Panik ist trotz der Formdelle also noch nicht geboten. Klar ist aber auch: Will Woltemade als DFB-Stürmer Nummer eins zur WM im Sommer fahren, muss er in der Lage sein, sich in den kommenden Wochen gegen Wissa durchzusetzen.