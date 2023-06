ManUnited trifft Sabitzer-Entscheidung

Manchester United sieht von einer Festverpflichtung von Marcel Sabitzer ab. Wie die Red Devils bekanntgeben, wird der Mittelfeldspieler nach absolvierter Leihe zum FC Bayern zurückkehren. Auch Wout Weghorst (30) kehrt zu seinem Stammverein FC Burnley zurück.

Sabitzer war am Deadline Day im Januar leihweise von München nach Manchester gewechselt. Dort stand er in 18 Pflichtspielen auf dem Platz. An die Bayern ist er noch bis 2025 gebunden. Ob er an der Säbener Straße eine Zukunft hat, ist aber offen.

