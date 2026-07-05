Skandal-Entscheidung der FIFA: Balogun-Sperre aufgehoben

Die FIFA hat die Ein-Spiel-Sperre für Folarin Balogun ausgesetzt. Nach seinem Platzverweis im Sechzehntelfinale gegen Bosnien und Herzegowina (2:0) hätte der Star-Stürmer der Vereinigten Staaten im wichtigen Achtelfinalspiel gegen Belgien am Dienstag (2 Uhr) normalerweise zuschauen müssen. Der belgische Verband hat bereits eine juristische Prüfung der Ereignisse angekündigt.

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Nach Intervention der US-Regierung hat der Fußball-Weltverband dafür gesorgt, dass Balogun doch für den Gastgeber auflaufen darf. Erst wenn sich der 25-Jährige „einen weiteren Verstoß gleicher Art und Schwere“ leistet, greift die Sperre, so die FIFA. Auch Präsident Donald Trump äußerte sich zu dem Thema: „Vielen Dank an die FIFA, dass ihr das gemacht habt, was richtig ist und eine große Ungerechtigkeit wiedergutgemacht habt.“