Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hat Präsident Herbert Hainer Superstar Michael Olise in den Himmel gelobt. Der 72-Jährige sagte über eine mögliche Ballon d’Or-Auszeichnung für Olise: „Ich bin sicher, Michael wird der nächste Kandidat sein, bei dem einem langsam die Superlative ausgehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige hatte sich gegen den 1. FC Köln eine Prellung zugezogen und wird voraussichtlich in einer Woche wieder einsteigen können. Immer wieder gibt es bei Olise Abschiedsgerüchte. Dazu Hainer: „Bei allen Gerüchten um Michael – und da sind wir sehr entspannt: Er hat einen Vertrag bis 2029. Und lassen Sie mich auch sagen: Als Persönlichkeit, lieber Michael, möchte ich Dir hier zurufen: Uns ist einer viel, viel lieber, der mit dem Ball am Fuß anstatt mit dem Mikrofon Ausrufezeichen setzt.“