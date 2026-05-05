Kroos verhindert Stiller-Transfer | 120 Real-Verletzungen

Real statt Juve?

Juventus Turin bastelt an einem Transfer von Wunschspieler Angelo Stiller (25). In Italien wächst aber scheinbar die Angst, dass der Deal mit dem Stuttgart-Profi wegen Toni Kroos scheitern könnte.

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Hintergrund ist, dass der Weltmeister von 2014 vor einer Rückkehr zu Real Madrid steht. Die ‚Tuttosport‘ spekuliert, Kroos würde sich dann abermals für eine Verpflichtung des Mittelfeldregisseurs aussprechen. Juve droht dann leer auszugehen.

Unfassbare Zahlen

Bei Real Madrid geht es zurzeit drunter und drüber. Während die Königlichen auf eine titellose Saison zusteuern, läuft im Hintergrund die komplizierte Suche nach einem neuen Cheftrainer.

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Gleichzeitig bleiben die Madrilenen vom Verletzungspech verfolgt. Sowohl Daniel Carvajal (34) als auch Ferland Mendy (30) müssen erneut kürzertreten. Damit kommt Real nun in zwei Jahren auf sage und schreibe 120 Verletzungen, rechnet die ‚Marca‘ vor. Die nahezu unaufhörliche Flut an Ausfällen sorge in der Führungsetage für Verzweiflung. Bekommt das Ärzteteam die Thematik endlich wieder in den Griff?