Mainz trennt sich von Henriksen – Nachfolge-Lösung gefunden

Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des FSV Mainz 05. Der Verein und der 50-jährige Fußballlehrer haben sich am Mittwoch auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt. Henriksen hatte die Mainzer Anfang 2024 auf einem Abstiegsplatz übernommen und zunächst zum Klassenerhalt geführt.

In der vergangenen Saison belegte Henriksen mit den Rheinhessen Platz sechs und qualifizierte sich für die UEFA Conference League. Momentan sind die 05er Letzter in der Bundesliga-Tabelle.

Henriksen sagt über seine Entlassung: „Mainz 05 ist ein toller Verein mit vielen tollen Menschen und tollen Fans. Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, ich bin total dankbar für die vielen Erlebnisse und die gemeinsame Zeit. Danke für die großartige Unterstützung! In dieser Saison ist es uns leider nicht gelungen, den gleichen erfolgreichen Fußball zu spielen, obwohl wir bis zuletzt dafür gekämpft haben. Das ist leider auch Fußball. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft von Herzen alles Gute und drücke die Daumen für die nächsten Spiele und eine erfolgreiche Saison.“

Sportchef Christian Heidel ergänzt: „Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt. Leider gibt es im Fußball aber auch immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen – obwohl alle Beteiligten bis zuletzt gemeinsam mit aller Kraft an Lösungen gearbeitet haben. Wir sind gemeinsam mit Bo zur Erkenntnis gekommen, dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt.“

Übernehmen wird zunächst U23-Coach Benjamin Hoffmann, mittelfristig wird aber ein externer Nachfolger für Henriksen gesucht.