Werder: Friedl reagiert auf Bayern-Gerüchte

Marco Friedl hat sich zu den Gerüchten um eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern München geäußert. Angesprochen auf das kolportierte Interesse der Münchner sagte der 22-jährige Abwehrspezialist von Werder Bremen auf der heutigen Pressekonferenz: „Klar habe ich gelesen, was geschrieben wurde. Das gehört zum Geschäft dazu. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir haben noch große Ziele in dieser Saison, ich habe noch große Ziele. Was in Zukunft ist, das werden wir sehen.“

Zuletzt wurde berichtet, dass die Bayern mit dem Gedanken spielen, ihr Eigengewächs per Klausel für zehn Millionen Euro zurückzuholen. „Ich habe sehr viele Jahre dort gespielt. Ich habe auch noch Kontakt zu einigen Spielern. Deshalb ist es schon was Schönes“, so Friedl, der gleichzeitig einschränkte: „Das Wichtigste ist hier, ich fühle mich hier wohl. Das ist alles, was zählt.“ Bei den Grün-Weißen steht der Linksfuß dem Vernehmen nach noch bis 2023 unter Vertrag.