Riera-Nachfolge: Drei bekannte Namen im Spiel

Mit seiner Wutrede auf die Medien hatte Albert Riera vor dem Spiel gegen den Hamburger SV weiteren Kredit verspielt und erneut für Verwunderung gesorgt. Den Druck, liefern zu müssen, erhöhte der Spanier somit selbst – und könnte jetzt die Konsequenzen zu spüren bekommen.

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Nach der 1:2-Niederlage gegen die Rothosen vermied Markus Krösche ein Bekenntnis und wich den Fragen der Reporter aus. Riera selbst wollte ebenfalls nichts von einem möglichen vorzeitigen Ende wissen: „Was mir Sorgen bereitet, sind meine Spieler“, so der 44-Jährige auf die Frage, ob er um seinen Job fürchte.

Riera vor dem Aus?

Doch Anlass zur Sorge mit Blick auf seine Zukunft gibt es durchaus. Die SGE droht, den Europapokal zu verpassen und könnte noch vor den verbleibenden beiden Spielen reagieren. Die ‚Bild‘ titelt sogar schon, dass Riera „vor dem Rauswurf“ stehe und bringt drei Kandidaten ins Spiel, die das Ruder herumreißen könnten.

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Zum einen wäre da Alex Meier, der sich bei den Fans großer Beliebtheit erfreut und schon einmal interimistisch tätig war. Thema sei außerdem Friedhelm Funkel, der sich offen für einen Bundesliga-Job zeigt und seine Qualitäten als Feuerwehrmann schon mehrfach unter Beweis stellen konnte.

Keine Chance bei Glasner

Als dritter Kandidat könnte Adi Hütter einspringen. Seit Oktober ist der Österreicher vereinslos, bei den Hessen hat er in den drei Jahren als Übungsleiter einen guten Eindruck hinterlassen. Er wäre wie Funkel sofort verfügbar und könnte versuchen, in den schweren Spielen gegen Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart das Maximum herauszuholen und den SC Freiburg von Platz sieben zu verdrängen.

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Auf der Hand liegt – zumindest für die neue Saison – auch der Name Oliver Glasner. Bei Crystal Palace ist für den 51-Jährigen im Sommer Schluss, trotz zahlreicher Avancen hat der Österreicher noch keinen neuen Klub. Ein erneutes Engagement bei den Adlerträgern sei allerdings „so gut wie ausgeschlossen“, so die ‚Bild‘.