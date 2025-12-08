Araújo nie wieder für Barcelona?

Die Situation um Ronald Araújo und seine Auszeit beim FC Barcelona ist offenbar ernstzunehmender als bisher angenommen. Der spanische Sportmoderator und Kommentator Juanma Castaño äußerte sich in der Radiosendung ‚El Partidazo de COPE‘ zum Zustand des Innenverteidigers: „Es ist ernster, als wir denken. Araújos Situation ist sehr ernst und wir werden sehen, ob er jemals wieder für den FC Barcelona spielen wird. Es ist eine heikle Lage.“

Araújo war seit seinem Platzverweis in der Champions League gegen den FC Chelsea (0:3) nicht mehr für Barça im Einsatz. Inzwischen ist durchgesickert, dass der 26-jährige Abwehrspieler wohl unter Angstzuständen leidet, die er aktuell mit professioneller Hilfe und seiner Familie überwinden möchte. Es ist aktuell nicht abzuschätzen, wie lange der Uruguayer fehlen wird. Dem Bericht zufolge hat der Nationalspieler vom Klub unbefristet Zeit erhalten, um sich seiner seelischen und mentalen Erholung zu widmen.