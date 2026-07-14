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Eintracht-Flirt Valdepeñas wechselt

von Martin Schmitz - Quelle: as
Victor Valdepenas in der Youth League @Maxppp

Toptalent Victor Valdepeñas steht kurz vor dem Wechsel von Real Madrid zum AC Florenz. Wie die ‚as‘ berichtet, zahlt der Serie A-Klub eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro für den 19-Jährigen, erhält dafür aber nur 50 Prozent seiner Transferrechte. Der Innenverteidiger soll bei der Fiorentina einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

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Auch Eintracht Frankfurt war an Valdepeñas dran, zieht aber letztendlich den Kürzeren. Die nötigen Vertragsdokumente werden derzeit vorbereitet, mit der offiziellen Verkündung des Deals ist zeitnah zu rechnen.

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