Die kritischen Worte von Joshua Kimmich nach dem Spiel gegen den OSC Lille (1:2) am Mittwochabend sorgten für große Überraschung in der Chefetage des FC Bayern. Laut ‚Abendzeitung‘ waren die Bayern-Bosse über die Worte des Kapitäns nicht informiert und dementsprechend irritiert. Kimmich bezog sich auf Aussagen von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge, die Jamal Musialas Leistungsfähigkeit aufgrund seiner neurologischen Erkrankung infrage gestellt hatten.

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„Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird“, gab Kimmich unter anderem zu Protokoll. Dass sich der 31-Jährige zur Situation um seinen Teamkollegen und die Herangehensweise der genannten Funktionäre äußern will, hatte er bereits am Wochenende bei einem Fanklub-Treffen angekündigt. Ganz unvorbereitet dürften die Worte des Nationalspielers Hoeneß und Co. deshalb eigentlich nicht getroffen haben.