Trainerentscheidung: Köln-Boss gibt Update

Noch ist unklar, ob Interimscoach René Wagner beim 1. FC Köln befördert und auch in der kommenden Saison auf der Bank sitzen wird. Im Anschluss an das abschließende Saisonspiel gegen den FC Bayern München (1:5) lobte Sportgeschäftsführer Thomas Kessler den 37-Jährigen gegenüber ‚Sky‘, wollte sich aber nicht final in die Karten schauen lassen: „Am Ende bewerten wir die komplette Phase, in der René unser Trainer war. Man muss sagen, dass René uns in einer sehr, sehr schwierigen Phase übernommen hat. Wir haben da aber bewusst gesagt, dass wir an kleinen Stellschrauben drehen müssen, um die nötigen Punkte zu holen. Und das haben wir geschafft. Und das ist für den 1. FC Köln alles andere als selbstverständlich am 32. Spieltag die Klasse zu halten.“

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Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen. „Unabhängig von dem Ergebnis heute oder ob es am 32. oder am 30. Spieltag entschieden worden wäre, wir setzten uns jetzt zusammen und analysieren, was in dieser Saison gut war und was nicht gut gelaufen ist. Denn klar ist, das Ziel ist in der kommenden Saison wieder, den 1. FC Köln frühzeitig in der Bundesliga zu sichern“, so Kessler. Dem Vernehmen nach geht die Tendenz der Verantwortlichen in Richtung Wagners Beförderung. Dieser möchte gerne „noch sehr lange bleiben“, wie er unlängst erklärt hatte.