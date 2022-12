Neuer Job für Huntelaar?

Dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar winkt der erste Chefposten im operativen Fußballgeschäft. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, denkt die AS Monaco daran, den Ex-Schalker als Technischen Direktor zu installieren. Derzeit arbeitet Huntelaar bei seinem alten Klub Ajax Amsterdam als Berater des Managements. Es sei jedoch unklar, ob ihn das Angebot aus dem französischen Süden reizt.

In Amsterdam ist Huntelaar gemeinsam mit Gerry Hamstra sowie Generaldirektor Edwin van der Sar für die Transferpolitik des niederländischen Topklubs verantwortlich. Als alleiniger Technischer Direktor in Monaco hätte er aber voraussichtlich mehr Verantwortung. Der 39-Jährige hatte im Sommer 2021 seine aktive Karriere als Fußballer beendet. Seitdem hospitierte Huntelaar bei verschiedenen Klubs in den Niederlanden als Trainer-Azubi.

