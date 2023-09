Gladbach: Aufatmen bei Cvancara

Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Tomas Cvancara ist am vergangenen Sonntag gegen Darmstadt 98 (3:3) wohl mit einem blauen Auge davongekommen. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ hat sich der Mittelstürmer am linken Oberschenkel nicht so schwer verletzt, wie zuvor angenommen wurde. Von einer komplizierten Quetschung ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge bleibt ein Einsatz des 23-Jährigen am kommenden Samstag gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) fraglich. Cvancara hatten die Fohlen in diesem Sommer für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag an Bord geholt. In der laufenden Saison kommt der Tscheche auf bemerkenswerte sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Vorlagen) in fünf Spielen.