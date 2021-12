Werder: Veljkovic lässt Zukunft offen

Der SV Werder Bremen muss sich mit dem möglichen Abschied von Milos Veljkovic beschäftigen. „In der Winterpause und im Sommer wird mein Berater Gespräche führen. Daher bin ich ganz locker“, zitiert die ‚Bild‘ den 26-jährigen Abwehrspieler. Am Saisonende läuft der Vertrag von Veljkovic aus, Werder würde den Serben gerne langfristig an der Weser halten.

Ein Verbleib bei den Grün-Weißen ist allerdings stark an die Bundesliga-Rückkehr des Absteigers geknüpft. „Ich würde gerne mit Werder aufsteigen. Das ist unsere Ambition. Sonst würde ich hier kein Spiel machen“, lautet die klare Ansage von Veljkovic. Derzeit belegt Werder in der zweiten Liga den neunten Tabellenplatz, befindet sich mit fünf Punkten Rückstand allerdings in Schlagdistanz auf den Relegationsplatz.