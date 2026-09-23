Barça jagt Bayer-Flirt

Der FC Barcelona ist bei seiner weltweiten Suche nach Talenten in Brasilien fündig geworden. Wie das brasilianische Sportportal ‚UmDois Deportes‘ berichtet, spielen die Katalanen mit dem Gedanken einer Verpflichtung von Innenverteidiger Arthur Dias (19) von Athletico Paranaense. Mehrere Scouts des spanischen Tabellenführers haben den Linksfuß zuletzt beobachtet, der noch bis Ende Dezember 2028 vertraglich gebunden ist.

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Verhandlungen um einen Transfer könnten sich schwierig oder zumindest kostspielig gestalten. Dem Vernehmen nach ist Tottenham Hotspur im Sommer mit einem Angebot in Höhe von rund 21 Millionen Euro für 80 Prozent der Transferrechte am Youngster gescheitert. Unter anderem mischten auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig beim Bieten um Dias mit, der auch im aktuellen Länderspielkader von Carlo Ancelotti steht.