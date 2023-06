Meister Feyenoord verpflichtet Wellenreuther

Torhüter Timon Wellenreuther (27) bleibt bei Feyenoord Rotterdam an Bord. Wie der frischgebackene niederländische Meister bekanntgibt, wird die Leihe des Ex-Schalkers in einen festen Vertrag übergehen. Wellenreuther war bisher vom RSC Anderlecht ausgeliehen. Wellenreuther unterschreibt einen Vertrag bis 2025. In insgesamt 14 Pflichtspielen vertrat Wellenreuther Stammkeeper Justin Bijlow (25) und blieb unter anderem in neun Ligaspielen ungeschlagen.

„Es war eine sehr schöne und gute Saison sowohl für Feyenoord als auch für mich persönlich“, blickt Wellenreuther zurück, „ich habe mich hier schnell zurechtgefunden und bin froh, dass ich meinen Beitrag leisten konnte, als ich die Chance dazu bekam. Ich freue mich darauf, den Aufwärtstrend nach der Sommerpause gemeinsam fortzusetzen.“

