Götze mit Ausstiegsklausel: Auch Milan ist dran

Die Anzeichen, dass Mario Götze der PSV Eindhoven im Sommer den Rücken kehren wird, verdichten sich. Nach Informationen von ‚Sport1‘ zeigt neben Benfica Lissabon nun auch der italienische Meister AC Mailand Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport1‘ geht die Tendenz aktuell eher in Richtung Italien. In Eindhoven steht Götze noch bis 2024 unter Vertrag – das Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro beinhalten.

Traum vom CL-Sieg

Die PSV hatte Götze im Oktober 2020 nach dessen Vertragsende bei Borussia Dortmund ablösefrei an Bord geholt. In der abgelaufenen Saison verbuchte der Offensivmann 23 Scorerpunkte (zwölf Tore, elf Assists) in 52 Pflichtspielen, die Saison mit Eindhoven schloss er auf Platz zwei und mit dem Pokalsieg ab.

Dass Götze noch einmal nach Höherem strebt, ist kein Geheimnis, im März ließ der Weltmeister von 2014 verlauten: „Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte.“