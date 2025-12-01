Interesse an Nicolas: Verliert Gladbach den Torwart?

Dass Borussia Mönchengladbach wieder in die Spur gefunden hat, liegt unter anderem auch an Moritz Nicolas. Der 28-jährige Torhüter hat in den vergangenen vier Ligaspielen lediglich einen Treffer kassiert, ergo stand in drei Partien die Null für den Schlussmann. Da wundert es nicht, dass es Nicolas auch in die Notizbücher anderer Vereine geschafft hat.

Laut ‚Sky‘ könnte der Weg in die Premier League für Nicolas geebnet sein. In der Vergangenheit zeigte der FC Brentford Interesse, neuerdings buhlt Aston Villa um den Torwart der Fohlen, berichtet der Pay-TV-Sender. Bei den Villans sieht man in Nicolas einen legitimen Nachfolger für die aktuelle Nummer eins Emiliano Martínez (33). Nicolas selbst könne sich einen Wechsel zu einem europäischen Topklub sehr gut vorstellen, heißt es weiter.

Nicht nur Nicolas auf dem Sprung

Doch damit nicht genug, denn nicht nur Nicolas könnte Mönchengladbach verlassen. Auch bei Jonas Omlin (31) stehen die Zeichen auf Abschied. Der Schweizer ist eigentlich noch bis 2027 an Gladbach gebunden, verlor im Verlauf seines Engagements bei der Borussia aber seinen Stammplatz und spielt deshalb keine große Rolle mehr in den Plänen des Traditionsklubs.

Sportchef Rouven Schröder schaut derweil nach Alternativen. Sollten Nicolas und Omlin den Verein verlassen, bleibt aus dem aktuellen Kader nur Tiago Pereira Cardoso. Der 19-jährige Luxemburger steht vorwiegend im Regionalligateam zwischen den Pfosten, schnupperte in der Vorsaison aber auch schon Bundesligaluft. Der Kontrakt von Routinier Tobias Sippel (37) läuft zum Saisonende aus.