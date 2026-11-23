Borussia Dortmund steht zum aktuellen Zeitpunkt der Saison gut da. Nach zehn Spielen in der Bundesliga winkt der BVB von der Tabellenspitze, in der Champions League sind die Schwarz-Gelben punktgleich mit Platz vier. Auch im DFB-Pokal ist man noch im Rennen, dort wartet am 2. Dezember (20:45 Uhr) Eintracht Frankfurt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der heutigen BVB-Hauptversammlung fand Sportchef Lars Ricken lobende Worte: „Das fühlt sich gerade da oben ziemlich eng an. Die Mannschaft hat es sich verdient. Wir hatten kein leichtes Auftaktprogramm, haben sechsmal zu Null gespielt, noch kein Spiel verloren. Wir sind nicht nur Tabellenführer, sondern aktuell auch die beste deutsche Mannschaft in der Champions League. Natürlich müssen wir klar demonstrieren, dass es an uns kein Vorbeikommen gibt.“

Laut Ricken sei unter anderem die gute Arbeit auf dem Transfermarkt im Sommer entscheidend für die guten Ergebnisse. „Wie haben wir das geschafft? In erster Linie über Ruhe im Unternehmen. Über Gemeinsamkeit, gegenseitiges Vertrauen, Unberechenbarkeit bei den Transfers“, nennt der Geschäftsführer Sport vier entscheidende Gründe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus wirke sich die Rückkehr zur alten DNA für Schwarz-Gelb positiv aus: „Wir sind jünger, entwicklungsfähiger, aber auch werthaltiger geworden“, ordnete Ricken ein, „wir haben über 20 Millionen an Kaderkosten gespart und hatten sportlich trotzdem keinen Substanzverlust“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Großes Nachwuchsziel

Einer der wenigen Kritikpunkte in der laufenden Spielzeit ist die Einbindung der eigenen Talente, die in den Fällen von Mathis Albert (17), Filippo Mané (21) und Samuele Inácio (18) noch nicht so gelingt wie erhofft. Die Ausbildungsarbeit im Verein sieht Ricken dennoch auf einem sehr guten Weg: „Das NLZ ist Herzstück unseres Vereins. Wir haben uns auf einen neuen Weg der Ausbildung geeinigt. Wir wollen die Benchmark in der Ausbildung junger Spieler werden – vielleicht sind wir es schon.“