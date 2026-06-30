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FT-Kurve Bundesliga

Ab morgen offiziell: Diese Top11 kommt ablösefrei auf den Markt

Viele Verträge prominenter Fußballspieler laufen in wenigen Stunden aus. Einige Schnäppchen kommen am morgigen Mittwoch offiziell auf den Markt.

von Julian Jasch
1 min.
Leon Goretzka mit Rapha Guerreiro und Nicolas Jackson @Maxppp

Am morgigen Mittwoch öffnet das Sommertransferfenster offiziell. Das bedeutet gleichzeitig, dass einige Stars aufgrund ihrer ausgelaufenen Verträge ablösefrei verfügbar sind.

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Aus der Bundesliga trifft das zum Beispiel auf Raphaël Guerreiro (32), Leon Goretzka (31), Julian Brandt (30), Xaver Schlager (28) und Danilho Doekhi (28) zu. Darüber hinaus kommen weitere prominente Spieler auf den Markt, darunter die ebenfalls in Deutschland bekannten Yann Sommer (37) und David Alaba (34).

Außerdem finden sich John Stones (32), Paulo Dybala (32), Raheem Sterling (31) sowie Dusan Vlahovic (26) in der FT-Top11 wieder. Welche Klubs schlagen bei den prominenten Schnäppchen zu?

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Die ablösefreie Top11

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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