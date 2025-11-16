Inter nimmt Dumfries-Alternative ins Visier

Inter Mailand hat Rechtsverteidiger Brooke Norton-Cuffy (21) vom FC Genua auf dem Zettel. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, suchen die Nerazzurri wegen der bislang enttäuschenden Entwicklung von Luis Henrique (23) nach einer neuen Option für die rechte Seite. Sollte der Brasilianer im Winter per Leihe abgegeben werden, steht Norton-Cuffy ganz oben auf der Liste und könnte Denzel Dumfries (29) zunächst als Backup entlasten – mit der Perspektive, mittelfristig noch mehr Verantwortung zu übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Norton-Cuffy war 2023 für rund zwei Millionen Euro plus Boni aus der U21 des FC Arsenal nach Genua gewechselt und hat sich seitdem zu einem der spannendsten Außenbahnspieler der Serie A entwickelt. Der Rechtsfuß überzeugt vor allem durch Tempo, Dynamik und starke Tiefenläufe. Berichten zufolge hat Genua bereits in der Vergangenheit ein Angebot von der SSC Neapel über rund zehn Millionen Euro abgelehnt.