Klares Wechsel-Indiz: Bremer in die Bundesliga?

2022 wechselte Bremer für 51 Millionen Euro vom FC Turin zum Stadtrivalen Juventus und entwickelte sich dort schnell zum Stammspieler und Abwehrchef. Auf Vereinsebene verlief seine Zeit in Turin allerdings durchwachsen. Die Alte Dame hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Krisen zu kämpfen. Der letzte Meistertitel liegt inzwischen sechs Jahre zurück. Auch deshalb könnte Bremer nun einen Vereinswechsel anstreben.

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Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ blickt der 29-Jährige mit Interesse nach Leverkusen. Die Werkself soll an einer Verpflichtung interessiert und bereit sein, Bremers Top-Gehalt zu zahlen.

Zurzeit ist Leverkusen in der Innenverteidigung mit Spielern wie Jarell Quansah (23), Edmond Tapsoba (27), Facundo Medina (27) und Loïc Badé (26) allerdings stark besetzt. Eine Vertiefung der Bremer-Personalie würde demnach erst dann Sinn ergeben, wenn ein Spieler des Innenverteidiger-Quartetts den Verein verlassen würde.

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Berater gewechselt

Ein Indiz dafür, dass Bremer einen zeitnahen Abschied aus Turin anstrebt, ist sein jüngster Beraterwechsel. Erst kürzlich trennte sich der Brasilianer von seiner bisherigen Agentur. In der Vergangenheit gingen solche Veränderungen nicht selten einem Vereinswechsel voraus.

Auch für Juventus könnte sich ein Transfer lohnen: Der Klub würde einen Topverdiener von der Gehaltsliste streichen und durch eine Ablöse zusätzliche finanzielle Mittel für Neuzugänge erhalten.

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Leverkusen ist nicht der einzige Bundesligist, bei dem es Bremer auf die Einkaufsliste geschafft hat. Auch der FC Bayern soll im Sommer Interesse gezeigt und ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro abgegeben haben. Das war Juventus jedoch zu wenig: Die Italiener forderten damals mehr als 40 Millionen Euro. In solche Sphären könnten die Leverkusener ohnehin nicht vordringen.