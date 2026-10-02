Der FC Bayern hält die Augen nach einem Neuzugang für den Winter offen. Das berichtet ‚Bild‘-Reporter Christian Falk auf seiner Website ‚cfbayerninsider.com‘. Klar sei jedoch: Zugeschlagen werden soll nur, wenn sich eine perfekte Möglichkeit bietet. Heißt: Der Spieler muss eine Verstärkung und verfügbar sowie bezahlbar sein. Ein Kandidat ist Rechtsverteidiger Givairo Read (20/Feyenoord Rotterdam). Hinten rechts sind die Münchner aber eigentlich gut besetzt.

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Sollte der FC Bayern bei Givairo Read einen neuen Vorstoß wagen? Ja, er wäre definitiv eine Verstärkung Nein, die Position ist gut genug besetzt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

An welchen Stellen zwickt es im Bayern-Kader?

Innenverteidigung: Hiroki Ito (27) darf den FCB im Winter verlassen. Für diesen Fall müsste Ersatz besorgt werden, da Min-jae Kim (29) der einzig verbliebene Backup für Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (30) wäre.

Mittelfeldzentrum: Hinter dem gesetzten Duo Joshua Kimmich (31) und Aleksandar Pavlovic (22) scharrt Tom Bischof (21) mit den Hufen. Bara Sapoko Ndiaye (18) ist die nominelle Nummer vier, aber gerade auf Topniveau noch gänzlich unerprobt. Aushelfen könnte dort Konrad Laimer (29).

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Linksaußen: Der zuletzt formschwache Luis Díaz (29) hätte selbst gerne einen Ersatzmann, mit dem er sich abwechseln könnte. Der Kader gibt keine ideale Alternative her, Möglichkeiten zum Rotieren gibt es dennoch. Trotzdem ist ein neuer Linksaußen für Falk der wahrscheinlichste Neuzugang für den Winter.

Sturmzentrum: Ähnlich ist die Lage auf der Neuner-Position. Harry Kane (33) ist die einzige gelernte Option. Ismael Saibari (25) nominell sein Backup, jedoch kein echter Knipser.