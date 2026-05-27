Nach Topleistungen: Bayern-Talent vor dem Absprung?

Lovro Zvonarek könnte den FC Bayern im Sommer verlassen und in seine kroatische Heimat zurückkehren. Wie das Sportportal ‚Germanijak‘ berichtet, möchte HNK Rijeka den 21-Jährigen als Nachfolger für Spielmacher Toni Fruk (25) verpflichten, der den Klub im Anschluss an die WM voraussichtlich verlassen wird.

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Zvonarek war 2022 für 1,8 Millionen Euro von Slaven Belupo nach München gewechselt, war seitdem aber vor allem für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters aktiv und absolvierte bisher lediglich fünf Einsätze für die Profis. Aktuell ist der U21-Nationalspieler noch bis Ende Juni an den Grasshopper Club verliehen. Für die Schweizer stand Zvonarek in 31 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte sechs Scorerpunkte. Dabei zeigte der Youngster starke Leistungen, wurde in der Rückrunde allerdings durch eine hartnäckige Zehenverletzung ausgebremst.