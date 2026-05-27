Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Nach Topleistungen: Bayern-Talent vor dem Absprung?

von Martin Schmitz - Quelle: germanijak.hr
1 min.
Lovro Zvonarek im Trikot der kroatischen U21-Nationalelf @Maxppp

Lovro Zvonarek könnte den FC Bayern im Sommer verlassen und in seine kroatische Heimat zurückkehren. Wie das Sportportal ‚Germanijak‘ berichtet, möchte HNK Rijeka den 21-Jährigen als Nachfolger für Spielmacher Toni Fruk (25) verpflichten, der den Klub im Anschluss an die WM voraussichtlich verlassen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zvonarek war 2022 für 1,8 Millionen Euro von Slaven Belupo nach München gewechselt, war seitdem aber vor allem für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters aktiv und absolvierte bisher lediglich fünf Einsätze für die Profis. Aktuell ist der U21-Nationalspieler noch bis Ende Juni an den Grasshopper Club verliehen. Für die Schweizer stand Zvonarek in 31 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte sechs Scorerpunkte. Dabei zeigte der Youngster starke Leistungen, wurde in der Rückrunde allerdings durch eine hartnäckige Zehenverletzung ausgebremst.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
1. HNL
Rijeka
GC Zürich
FC Bayern
Lovro Zvonarek

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
1. HNL 1. HNL
Rijeka Logo HNK Rijeka
GC Zürich Logo Grasshoppers
FC Bayern Logo FC Bayern München
Lovro Zvonarek Lovro Zvonarek
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert