CR7 streikt | Arbeloa ist „kein Gandalf“

Ronaldo schmollt

In Deutschland steht am heutigen Montag der öffentliche Nahverkehr still. Sowohl Straßenbahnen als auch U-Bahnen und viele Busse fahren landesweit nicht. Grund dafür ist ein Streik von knapp 100.000 Beschäftigten. Eine Maßnahme, die sich Cristiano Ronaldo jetzt offenbar zum Vorbild genommen hat.

Laut der ‚A Bola‘ weigert sich der Stürmer, beim heutigen Spiel (16:15 Uhr) seines Teams Al Nassr gegen Al Riyadh zu spielen. In den Augen des 40-Jährigen bevorzugt der saudische Staatsfond den Rivalen Al Hilal. Al Nassr würde dagegen nicht ausreichend verstärkt. Ein Unding für den Portugiesen.

Kein Plan

Nicht einmal drei Monate ist Álvaro Arbeloa bei Real Madrid im Amt, dennoch bekommt man den Eindruck, dass der Trainerwechsel von Xabi Alonso zu dem ehemaligen Außenverteidiger gescheitert ist. Zwar gewann Real gestern mit 2:1 gegen Rayo Vallecano, überzeugend war die Vorstellung jedoch nicht.

Der ‚Sport‘ zufolge sorgt insbesondere die Taktik des Trainers für Stirnrunzeln. So soll Arbeloa tunlichst darauf bedacht sein, die Topstars Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo und Jude Bellingham immer aufzustellen. Die Folge ist eine taktische Unordnung. Arbeloa selbst bat im Anschluss auf der Pressekonferenz um Geduld: „Wir haben viel Arbeit vor uns, aber ich bin nicht Gandalf der Zauberer.“ Geduld ist bei den Blancos aber in der Regel rar gesät.