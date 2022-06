Bundesliga-Interesse an Dost

Bei Bas Dost könnte sich nochmal eine Rückkehr in die Bundesliga anbahnen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, gibt es aus Deutschland konkretes Interesse am 33-jährigen Stürmer vom FC Brügge. Der Vertrag des 1,96 Meter großen Niederländers beim belgischen Erstligisten läuft in wenigen Tagen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wohin es Dost künftig zieht, steht allerdings noch in den Sternen. Dem Bericht des niederländischen Fußballmagazins zufolge steht der Torjäger auch beim FC Utrecht ganz oben auf der Liste. Der Eredivisie-Klub versucht offenbar alles, um Dost von einem Wechsel ins Stadion Galgenwaard zu überzeugen. Konkurrenz soll es neben den deutschen Interessenten auch von Feyenoord Rotterdam und Dosts Jugendklub FC Emmen geben.