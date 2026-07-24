Mitspieler lässt Messi-Bombe platzen

Leandro Paredes (32) könnte das internationale Karriereende von Lionel Messi ausgeplaudert haben. Gegenüber ‚Dsports‘ sagte der Mittelfeldmann der argentinischen Nationalmannschaft über den Superstar: „Es schmerzt. Denn wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt. Ich denke, er hat entschieden, dass dies sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft war. Hoffentlich nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Messi selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert. Der Angreifer reiste nach der WM auch nicht mit seinem Team zum Fanempfang nach Buenos Aires, sondern zu seinem kranken Vater nach Rosario. Seither ist es ruhig geworden um den 39-Jährigen.

Argentinische Medien wie ‚minutouno.com‘ berichten daher von einer „Bombe“, die Paredes – der selbst über einen Rücktritt aus dem Nationalteam nachdenkt – jetzt öffentlich platzen ließ.

Unter der Anzeige geht's weiter

Messi absolvierte bisher 207 Länderspiele, schoss 125 Tore, gewann zweimal die Südamerikameisterschaft und wurde 2022 in Katar Weltmeister. Paredes war bei allen Titeln ebenfalls Teil des Teams.