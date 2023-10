DFB-Comeback: Neuer muss warten

Manuel Neuer wird in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann noch kein Comeback des 37-jährigen Keepers in den nächsten beiden Testspielen vorgesehen. Am 18. November geht es für die DFB-Elf in Berlin gegen die Türkei, am 21. November in Wien gegen Österreich.

Neuer könne Nagelsmann die Entscheidung in den kommenden Tagen mit guten Leistungen zwar erschweren, normalerweise wird der langjährige DFB-Kapitän aber zunächst noch aussetzen. Durch die langwierige Zwangspause verlor er sein Amt als Spielführer an Ilkay Gündogan (33), seinen Platz im Tor vorerst an Marc-André ter Stegen (31).