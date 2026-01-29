Göttlicher-Transfer in trockenen Tüchern

Der FC Bayern gibt offenbar in Kürze Moritz Göttlicher ab. Nach ‚WAZ‘-Informationen haben sich die Münchner mit dem VfL Bochum auf einen Transfer des 17-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt. Am Freitag soll der Medizincheck stattfinden, anschließend steht die Unterzeichnung eines bis 2031 datierten Vertrags auf dem Programm.

Bei den Bayern kam Göttlicher in der U19 zum Einsatz. Unter anderem konnte der Rechtsfuß auch internationale Erfahrung in der UEFA Youth League und bei Einsätzen für die deutschen Jugendnationalteams sammeln.