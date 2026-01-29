Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Göttlicher-Transfer in trockenen Tüchern

von Dominik Schneider - Quelle: WAZ
3 min.
Uwe Rösler bei der PK @Maxppp

Der FC Bayern gibt offenbar in Kürze Moritz Göttlicher ab. Nach ‚WAZ‘-Informationen haben sich die Münchner mit dem VfL Bochum auf einen Transfer des 17-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt. Am Freitag soll der Medizincheck stattfinden, anschließend steht die Unterzeichnung eines bis 2031 datierten Vertrags auf dem Programm.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Bayern kam Göttlicher in der U19 zum Einsatz. Unter anderem konnte der Rechtsfuß auch internationale Erfahrung in der UEFA Youth League und bei Einsätzen für die deutschen Jugendnationalteams sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Bochum
FC Bayern
Moritz Göttlicher

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
FC Bayern Logo FC Bayern München
Moritz Göttlicher Moritz Göttlicher
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert