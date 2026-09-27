Überraschend: Serie A-Coach muss gehen

Parma Calcio beendet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Carlos Cuesta mit sofortiger Wirkung. Das gibt der Serie A-Klub offiziell bekannt: „Nach einem internen Gespräch zwischen dem Verein und dem Trainer wurde vereinbart, dass die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der beruflichen Zusammenarbeit zwischen den Parteien nicht mehr gegeben waren, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung des sportlichen Projekts. Tatsächlich fehlten die notwendigen Voraussetzungen, um die begonnene Arbeit fortzusetzen, und so kam es zu dieser einvernehmlichen Entscheidung.“

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Nota del Club | Carlos Cuesta



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Cuesta hatte den norditalienischen Klub im vergangenen Sommer übernommen und in seiner ersten Saison zu einem starken 13. Platz geführt. Zuletzt hatten die Gelb-Blauen den FC Genua mit 2:1 besiegt und waren auf Rang 15 geklettert.