Neuer Interessent für Leite & Doekhi

Ein neuer Verein beschäftigt sich augenscheinlich mit Diogo Leite (27) von Union Berlin. ‚Il Messaggero‘ bringt das Geburtstagskind mit Lazio Rom in Verbindung, der Innenverteidiger sei dem Hauptstadtklub vorgeschlagen worden. Auch Teamkollege und Abwehrpartner Danilho Doekhi (27) stehe auf der Liste der Römer.

Bei den Eisernen laufen die Verträge des Duos zum Saisonende aus. Eine Verlängerung schließen beide kategorisch aus. Im vergangenen Sommer fand sich sowohl für Leite als auch für Doekhi kein Abnehmer.