Lausanne schnappt sich PSG-Talent

Lausanne Sport sichert sich die Dienste des Mittelfeldspielers Maxen Kapo. Der 20-jährige Rechtsfuß kommt von Paris St. Germain zu den Schweizern. Neben Kapo gab der Klub auch die Verpflichtungen von Goduine Koyalipou (21, Chamois Niort) und Medy Kingombe Kabamba (18, AS Monaco) bekannt.

✍️ Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’accueillir dans ses rangs les arrivées de Goduine Koyalipou, Medy Kingombe Kabamba et Maxen Kapo 🔥



Le LS leur souhaite le meilleur et la bienvenue ici à Lausanne! 💙#AllezLausanne #Welcomehttps://t.co/cfJupdqZMA