Jürgen Klopp hatte Nagelsmann zuletzt in seiner Rolle als TV-Experte in die Aufstellung reingeredet und für Diskussionsstoff gesorgt. Bei ‚Magenta TV‘ sagte der ehemalige Liverpool-Coach und Bundestrainer-Kandidat für die Zukunft: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“

Nagelsmann reagierte auf der PK zum Spiel souverän, aber merklich genervt: „Ich denke, es ist jetzt nicht der richtige Weg, dass ich über dieses Thema rede. Es ist wichtig, dass jeder die Situation selbst bewertet. Ich habe meine Meinung, aber die werde ich Ihnen nicht sagen.“