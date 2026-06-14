DFB-Live-Ticker: Klopp nervt Nagelsmann
Die deutsche Nationalmannschaft startet am heutigen Sonntagabend (19 Uhr) gegen Curaçao ins WM-Turnier. Im FT-Live-Ticker gibt es alle wichtigen Infos dazu.
Zwei Brennpunkte
Im deutschen Team gibt es zwei potenzielle Brennpunkte, die vor dem Start kleine Sorgen bereiten:
Goretzkas Wunsch
Leon Goretzkas Vertrag beim FC Bayern läuft am Monatsende aus. Bei der WM will er sich für einen neuen Klub empfehlen. Dabei hat der 31-jährige Mittelfeldspieler klare Vorstellungen.
Keine Hitzeschlacht
Die Partie wird um 12 Uhr Ortszeit im NRG Stadium in Houston angepfiffen. Die Football-Arena hat ein verschließbares Dach und wird klimatisiert. Die brütende Mittagshitze bleibt dem DFB-Team also erspart.
Nagelsmann genervt von Klopp
Jürgen Klopp hatte Nagelsmann zuletzt in seiner Rolle als TV-Experte in die Aufstellung reingeredet und für Diskussionsstoff gesorgt. Bei ‚Magenta TV‘ sagte der ehemalige Liverpool-Coach und Bundestrainer-Kandidat für die Zukunft: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“
Nagelsmann reagierte auf der PK zum Spiel souverän, aber merklich genervt: „Ich denke, es ist jetzt nicht der richtige Weg, dass ich über dieses Thema rede. Es ist wichtig, dass jeder die Situation selbst bewertet. Ich habe meine Meinung, aber die werde ich Ihnen nicht sagen.“
Drei Tipps an den Bundestrainer
Wir haben uns Gedanken gemacht und Julian Nagelsmann ein paar Ratschläge an die Hand gegeben:
Nagelsmann verrät Starter
Manuel Neuer, Nathaniel Brown und Jamal Musiala werden heute Abend sicher beginnen. Das verriet Julian Nagelsmann heute Nacht auf der Pressekonferenz in Houston.
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