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2. Bundesliga

FCN jagt U21-Nationalspieler

von Simon Martis - Quelle: Bild
Rajmund Toth läuft @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg treibt seine Kaderplanung für die kommende Zweitliga-Saison weiter voran. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Franken Rajmund Toth vom ungarischen Meister ETO FC ins Visier genommen. Demnach wären die Clubberer bereit, rund eine Million Euro für den 22-Jährigen zu bezahlen.

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Toth gilt als flexibel einsetzbar. Zuletzt kam der ungarische U21-Nationalspieler überwiegend auf der Sechserposition zum Einsatz, spielte in der Vergangenheit aber auch bereits als Achter oder Rechtsverteidiger. In Nürnberg könnte er die Nachfolge von Tom Baack antreten, den es zum SC Paderborn zieht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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