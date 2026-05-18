Alles klar: Mourinho übernimmt bei Real Madrid

In den Verhandlungen zwischen Real Madrid und José Mourinho ist es offenbar zum entscheidenden Durchbruch gekommen. Fabrizio Romano berichtet von einer mündlichen Einigung, nur noch die Vertragsunterschriften sollen ausstehen.

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Mourinho winkt in Madrid ein Kontrakt bis 2028. Nach dem letzten Ligaspiel von Real gegen Athletic Bilbao (Samstag, 21 Uhr) wird der Portugiese laut Romano in die spanische Haupstadt reisen, um den Deal zu besiegeln.

Benfica Lissabon kann Mourinho dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro problemlos verlassen. Erst im September hatte The Special One bei Benifca übernommen.

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Bei Real Madrid folgt er nun auf Álvaro Arbeloa, der seinerseits erst im Januar Xabi Alonso ersetzt hatte, aber ohne Titel blieb. Für Mourinho ist es die zweite Amtszeit bei den Königlichen, die er schon zwischen 2010 und 2013 gecoacht hatte.