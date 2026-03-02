Feyenoord sagt van Wonderen ab

Kees van Wonderen wird doch nicht als Technischer Direktor zu Feyenoord Rotterdam zurückkehren. Wie das niederländische Portal ‚Voetbal International‘ berichtet, hat sich die Führungsetage des Klubs trotz weit fortgeschrittener Gespräche dazu entschieden, dass aktuell „nicht der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit“ sei.

Zwischen 1996 und 2004 war van Wonderen als Spieler bei Feyenoord aktiv, anschließend als Scout. In der Folge war der 57-Jährige in der Rolle des Cheftrainers im niederländischen U-Nationalmannschafts-Bereich, bei VVV Venlo, den Go Ahead Eagles, dem SC Heerenveen und zuletzt zwischen Oktober 2024 und Mai 2025 beim FC Schalke 04 tätig. Seitdem ist der 57-Jährige vereinslos.