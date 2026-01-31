HSV verhandelt Soumahoro-Leihe

Aboubaka Soumahoro (20) könnte für die restliche Saison in seine französische Heimat wechseln. Nach FT-Informationen will Zweitligist AS Saint-Étienne den Innenverteidiger vom Hamburger SV ausleihen, im Gespräch ist zudem eine Kaufoption.

Soumahoros Vertrag beim HSV läuft bis 2029, im vergangenen Februar war der Linksfuß für zwei Millionen Euro vom Paris FC zu den Rothosen gewechselt. In dieser Saison sammelte Soumahoro fünf Pflichtspieleinsätze, zeitweise hatte er mit Verletzungen zu kämpfen.