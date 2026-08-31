Trotz Einigung: Tagliafico muss warten

Für Nicolás Tagliafico könnte es bis zum Ende der Transferperiode noch spannend werden. Der Linksverteidiger von Olympique Lyon ist sich laut Fabrizio Romano zwar mit Juventus Turin über einen Wechsel einig, die Alte Dame kann beim 34-jährigen Argentinier aber erst die nächsten Schritte einleiten, wenn der passende Kaderplatz frei wird.

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Das wäre der Fall, wenn Juan Cabal die Norditaliener noch verlässt. Hierfür verhandelt Juve mit Atalanta Bergamo. Macht der 25-jährige Kolumbianer rechtzeitig den Abflug zu den Bergamasken, kann Juve womöglich noch den Transfer von Tagliafico eintüten.