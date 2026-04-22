Topkandidat: Spurs wollen Kehl

Sebastian Kehl ist der aussichtsreichste Kandidat für den Job als neuer Sportdirektor bei Tottenham Hotspur. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Vorstand des Premier League-Klubs von dem 46-Jährigen überzeugt und möchte, dass der langjährige BVB-Funktionär gemeinsam mit Johan Lange als Technischem Direktor den Kader des abstiegsbedrohten Klubs neu aufbaut.

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Besonders überzeugt hat Kehl laut dem Bezahlsender mit seiner Karriere als Spitzenspieler, seinen Führungsqualitäten und seinem umfangreichen internationalen Netzwerk. Eine schnelle Entscheidung ist laut ‚Sky‘ dennoch nicht in Sicht. Kehl habe selbst noch nicht entschieden, ob er nach seinem überraschenden Aus in Dortmund sofort wieder ins Geschäft zurückkehren möchte. Zudem liegen Kehl Anfragen weiterer Klubs vor.