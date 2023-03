Özil verkündet sofortiges Karriereende

Mesut Özil beendet seine Karriere als Fußballprofi. Die Saison bei seinem derzeitigen Klub Basaksehir wird der Spielmacher nicht zu Ende spielen. „Hallo zusammen, nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Profifußball bekannt“, eröffnet der 34-Jährige auf seinem Instagram-Kanal seine Mitteilung.

Weiter schreibt der Weltmeister von 2014: „Ich hatte das Privileg, seit fast 17 Jahren Profifußballer zu sein, und ich bin unglaublich dankbar für diese Chance. Aber in den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen erlitten habe, ist es immer klarer geworden, dass es an der Zeit ist, die große Bühne des Fußballs zu verlassen.“

In der aktuellen Saison kam der technisch begnadete Linksfuß verletzungsbedingt auf lediglich 187 Einsatzminuten. Für Fenerbahce lief es für Özil in der Saison 2021/22 mit elf Torbeteiligungen in 26 Partien noch recht ordentlich, ehe eine Suspendierung im April sein vorzeitiges Ende besiegelte. In seiner Karriere spielte der 92-fache DFB-Nationalspieler des weiteren für den FC Schalke 04, den SV Werder Bremen, Real Madrid sowie den FC Arsenal.