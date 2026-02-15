Ligue 1
Tolle Auszeichnung für Endrick
Die Winter-Leihe zu Olympique Lyon zahlt sich für Supertalent Endrick voll aus. Der 19-jährige Stürmer wurde von der Gewerkschaft französischer Fußballspieler zum Spieler des Monats in der Ligue 1 gekürt.
Endrick war im Sommer 2024 für fast 50 Millionen Euro aus seiner brasilianischen Heimat zu Real Madrid gewechselt, bekam dort aber kein Bein auf den Boden. Seit dem Jahreswechsel glänzt er nun für OL: In sechs Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore und eine Vorlage.
