Tolle Auszeichnung für Endrick

von Lukas Hörster
1 min.
Endrick jubelt @Maxppp

Die Winter-Leihe zu Olympique Lyon zahlt sich für Supertalent Endrick voll aus. Der 19-jährige Stürmer wurde von der Gewerkschaft französischer Fußballspieler zum Spieler des Monats in der Ligue 1 gekürt.

UNFP
Premières minutes en @Ligue1. Premier triplé en carrière. Premier Trophée UNFP du Joueur du Mois !

@Endrick a réussi à merveille ses débuts sous les couleurs de l’@OL 🔴🔵

Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆

Félicitations Endrick ! 🙌

#TropheesUNFP
Endrick war im Sommer 2024 für fast 50 Millionen Euro aus seiner brasilianischen Heimat zu Real Madrid gewechselt, bekam dort aber kein Bein auf den Boden. Seit dem Jahreswechsel glänzt er nun für OL: In sechs Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore und eine Vorlage.

