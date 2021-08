Pandev verlängert in Genua

Goran Pandev hat noch immer nicht genug. Wie der FC Genua mitteilt, erhält der Altmeister aus Nordmazedonien einen Kontrakt für die kommende Spielzeit. Zuletzt war Pandev nach seinem Vertragsende bei den Rossoblù ohne gültiges Arbeitspapier.

Damit geht der 38-jährige EM-Teilnehmer in seine insgesamt 20. Serie A-Spielzeit. Pandev war bereits für die Topklubs Inter Mailand, Lazio Rom und SSC Neapel am Ball. Lediglich die Saison 2014/15 verbrachte der Angreifer (101 Tore in 473 Serie A-Partien) außerhalb Italiens bei Galatasaray.