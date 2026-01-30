FCN: Knoche zieht weiter

Der 1. FC Nürnberg gibt Kapitän Robin Knoche noch im Winter ab. Der 33-jährige Innenverteidiger wechselt vom Valznerweiher zu Arminia Bielefeld. „Wir konnten mit Robin Knoche einen Spieler mit großer Erfahrung und ausgeprägten Führungsqualitäten für uns gewinnen. Ich bin überzeugt, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft wird, unserer Defensive noch mehr Stabilität verleiht und uns sofort weiterhelfen kann. Robin hat ab dem ersten Gespräch eine sehr positive Energie und Vorfreude für unsere anstehenden Aufgaben vermittelt“, erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Unter Miroslav Klose war Knoche zuletzt nur noch außen vor und mit seinem Reservistendasein unzufrieden. Bei der Arminia ist er nach Maximilian Bauer (25/FC Augsburg) bereits der zweite Winter-Neuzugang im Abwehrzentrum. Der DSC reagiert damit auf die Schulterverletzung von Joel Felix (28).