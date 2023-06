Herausforderer für Atubolu: Freiburg holt Müller zurück

Florian Müller ist zurück im Breisgau. Wie der SC Freiburg verkündet, schließt sich der 25-jährige Schlussmann erneut der Mannschaft von Trainer Christian Streich an. Wie üblich macht der Sportclub zur Vertragslaufzeit keine Angaben.

„Wir haben Florian in seiner Zeit bei uns als sportlich überzeugenden Torhüter und tollen Menschen kennen- und schätzen gelernt“, wird Sportdirektor Klemens Hartenbach zitiert, „Flo hat eine sehr gute sportliche Basis und dazu noch Steigerungspotenzial – das ist eine tolle Kombination. Wir freuen uns sehr, dass er mit seinen Qualitäten unser Torhüter-Trio komplettiert.“

„Die Saison beim Sportclub ist mir in bester Erinnerung geblieben und ich möchte daran anknüpfen“, kommentiert Müller seine Rückkehr, „ich freue mich auf den Konkurrenzkampf in Freiburg und ich freue mich auf eine SC-Saison mit den Fans im Rücken – das durfte ich vor zwei Jahren wegen Corona nämlich nicht erleben.“

In der Saison 2020/21 war Müller von Mainz 05 an die Freiburger verliehen und bestritt als Stammtorwart 31 Pflichtspiele. Danach ging es weiter zum VfB Stuttgart, dort wurde der gebürtige Saarländer in der vergangenen Rückrunde allerdings von Fabian Bredlow verdrängt und hatte keine Perspektive mehr. In Freiburg soll Müller dem eingeplanten Stammkeeper Noah Atubolu (21) Druck machen.