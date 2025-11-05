Upamecano akzeptiert Real-Angebot

Der FC Bayern München ist famos in die neue Saison gestartet. Großen Anteil daran hat auch Dayot Upamecano (27), der zusammen mit Neuzugang Jonathan Tah (29) das Abwehrzentrum dichthält. Der auslaufende Vertrag des Franzosen soll schnellstmöglich verlängert werden, das vorgelegte Angebot stellt Upamecano allerdings nicht zufrieden. Nun ist man an der Säbener Straße ins Hintertreffen geraten.

Nach FT-Informationen hat der athletische Rechtsfuß mit Real Madrid eine mündliche Einigung über die vorgelegten Konditionen erzielt. Bei den Blancos ist Upamecano aufgrund seines Profils noch vor Ibrahima Konaté (26), dessen Vertrag beim FC Liverpool ebenfalls ausläuft, der Wunschkandidat. Die Reds wiederum sind genau wie der FC Chelsea ebenfalls scharf auf Upamecano.

Der Ball liegt nun in der Hälfte der Bayern. Es bleibt abzuwarten, ob die Münchner ihr Angebot nach dem Vorpreschen von Real noch einmal nachbessern werden. Zuletzt wurde auch über eine mögliche Ausstiegsklausel spekuliert. Der Spieler selbst jedenfalls befindet sich in einer hervorragenden Verhandlungsposition.