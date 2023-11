Schalkes Winter-Transferplan: Neue Spieler für zwei Positionen

Beim FC Schalke 04 wird die Luft dicker. Als Bundesliga-Absteiger ist Tabellenplatz 16 viel zu wenig. Ein Grund für die miserable Punkteausbeute (13 Punkte nach 13 Spielen) stellt die mangelnde Qualität im Kader dar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deswegen soll im Winter nachgebessert werden. Sportdirektor André Hechelmann kündigte am gestrigen Freitag bereits an, dass es „keine Tabus oder Schonung“ geben wird. Dabei wird Königsblau allerdings nicht wirklich tief in die Tasche greifen können.

Lese-Tipp

Winter-Schnäppchen: Ex-Schalker zum BVB?

Baustellen vorne und rechts hinten

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist S04 finanziell kaum dazu in der Lage, neue Spieler fest an Bord zu holen. Stattdessen müssen potenzielle Transfers auf Leihbasis getätigt werden, obwohl man dies eigentlich vermeiden wollte. Konkret sollen die Verantwortlichen Bedarf auf zwei Positionen sehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Boulevardblatt zufolge wird ein neuer Knipser gesucht. Der sonst in Deutschlands Unterhaus so treffsichere Simon Terodde kommt bislang erst auf zwei Treffer. Zudem soll ein Rechtsverteidiger kommen, das Niveau auf der Position sei für den ambitionierten Klub nicht zufriedenstellend.