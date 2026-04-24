Roma setzt Klublegende Ranieri vor die Tür

Chefberater Claudio Ranieri und die AS Rom gehen getrennte Wege. Die Römer bestätigen offiziell, dass die Zusammenarbeit mit Ranieri beendet wurde. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge hat der US-amerikanische Eigentümer des Serie A-Klubs, Dan Friedkin, aufgrund interner Spannungen zwischen dem 74-Jährigen und Cheftrainer Gian Piero Gasperini beschlossen, Ranieri von seinen Aufgaben zu entbinden. Der entscheidende Grund sei öffentliche Kritik des ehemaligen Meistertrainers von Leicester City zur Spielerwahl und internen Entscheidungsprozessen gewesen.

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Für Ranieri ist es bereits der dritte Abschied als Funktionär bei seinem Heimatklub. Der Italiener stand bereits von 2009 bis 2011 sowie mehrere Monate im Jahr 2019 an der Seitenlinie der Roma. Im November 2024 hatte er die damalige Mannschaft um Mats Hummels als Interimstrainer übernommen. Vor der laufenden Saison wechselte Ranieri, der bei den Anhängern als absolute Klublegende gilt, schließlich in die Beraterrolle.