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Atlético verpflichtet Romero

von Daniel del Federico
1 min.
Cristian Romero applaudiert den Fans @Maxppp

Cristian Romero verlässt Tottenham Hotspur nach fünf Jahren und schließt sich Atlético Madrid an. Wie der Klub offiziell verkündet, unterschreibt der Innenverteidiger in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2031. Die Colchoneros zahlen dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro inklusive Boni an die Nordlondoner, um den 28-Jährigen loszueisen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent ist Teil des Deals.

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Romero war im Sommer 2022 nach einem erfolgreichen Leihjahr für 53,8 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Spurs gewechselt. 2025 gewann der Argentinier mit den Engländern die Europa League und stieg nach dem Abgang von Heung-min Son (34) zum Kapitän auf. Nach 156 Pflichtspielen ist für ihn in London nun Schluss. Mit Jan Paul van Hecke (26) und Marcos Senesi (29) hat Tottenham bereits zwei neue Innenverteidiger verpflichtet, um den raubeinigen Rechtsfuß zu ersetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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