FC Bayern: Kommt Read im Winter?

Seit Ende des vergangenen Jahres bekundet der FC Bayern Interesse an Givairo Read. Im vergangenen Winter scheiterte der Transfer an einer Verletzung, die sich der Rechtsverteidiger zugezogen hatte – in der zurückliegenden Transferperiode offenbar an Sacha Boey (26).

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Wie Christian Falk auf seiner Website ‚cfbayerninsider.com‘ berichtet, konnte der Rekordmeister nicht bei Read aktiv werden, da für Boey kein Abnehmer gefunden wurde. Endgültig vom Tisch ist ein Transfer damit aber wohl noch nicht.

Dem Bericht zufolge sind die Bayern weiterhin von Read überzeugt. Sobald Boey verkauft werden sollte, bestünde die Möglichkeit, den schnellen Verteidiger von Feyenoord Rotterdam zu verpflichten – möglicherweise ja schon im Winter? Zuletzt war bei Read von etwa 25 Millionen Euro Ablöse die Rede.

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Sollte der FC Bayern bei Givairo Read einen neuen Vorstoß wagen? Ja, er wäre definitiv eine Verstärkung Nein, die Position ist gut genug besetzt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Große Konkurrenz

Im Werben um den niederländischen U21-Nationalspieler sind die Münchner aber nicht allein. Jüngst wurden die englischen Schwergewichte FC Liverpool, der FC Arsenal sowie Manchester City mit Read in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Rotterdam ist noch bis 2029 befristet.